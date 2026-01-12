Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 22: Vampire
40 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Serena, ein junges Mädchen aus Neds Klasse, wird von einem Geist heimgesucht. Sie kommt aus einer reichen, zerrütteten Familie. Serena leidet unter den Problemen ihrer Eltern, von familiärer Liebe ist wenig zu spüren. Melinda findet heraus, dass das der Grund ist, warum sich Andrew, der Geist, an Serena gehängt hat. Sie war seine große Liebe, und als er realisiert, wie unglücklich sie ist, will er sie zu sich holen, damit sie sich nicht mehr so einsam fühlt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren