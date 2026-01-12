Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Vampire

sixxStaffel 4Folge 22vom 12.01.2026
Vampire

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 22: Vampire

40 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Serena, ein junges Mädchen aus Neds Klasse, wird von einem Geist heimgesucht. Sie kommt aus einer reichen, zerrütteten Familie. Serena leidet unter den Problemen ihrer Eltern, von familiärer Liebe ist wenig zu spüren. Melinda findet heraus, dass das der Grund ist, warum sich Andrew, der Geist, an Serena gehängt hat. Sie war seine große Liebe, und als er realisiert, wie unglücklich sie ist, will er sie zu sich holen, damit sie sich nicht mehr so einsam fühlt ...

sixx
