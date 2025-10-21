Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 23vom 21.10.2025
42 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Die Hochzeit von Melinda und Jim steht kurz bevor. Alle sind sehr aufgeregt, aber es gibt noch einige Hürden zu überwinden. Melindas Mutter hat einen Hochzeitsplaner beauftragt, der ein riesiges, unvergessliches Fest arrangieren soll, was bei Melinda und Jim auf wenig Gegenliebe stößt. Außerdem werden aus der Geisterwelt Drohungen gegen Melinda ausgesprochen. In ihren Visionen taucht immer wieder ein kleines, gesichtsloses Mädchen auf ...

