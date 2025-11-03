Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 21: Unzertrennlich
39 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Gale Thompson will das Haus ihres verstorbenen Vaters verkaufen. Sie bittet Melinda, die Antiquitäten aus dem Haus an den Mann zu bringen. Schnell stellt sich heraus, dass Gale und ihr Freund Kyle von einem Geist heimgesucht werden. Handelt es sich bei dem Geist um Gales Vater? Während Melinda nach Antworten sucht, quälen sie grausame Visionen, die sie teilweise nicht von der Realität unterscheiden kann. Plötzlich steht ein Geist vor ihr, der aussieht wie Kyle ...
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
