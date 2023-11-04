Unser guter Freund FuddyJetzt kostenlos streamen
Ghostbusters
Folge 38: Unser guter Freund Fuddy
23 Min.Folge vom 04.11.2023Ab 6
Um zum mächtigsten Hexenmeister aller Zeiten zu werden, will Prime Evil den großen Merlin entführen lassen. Leider verwechseln seine Geister Merlin mit dessen Zauberlehr-ling Fuddy. Doppeltes Pech, dass Fuddy ein alter Kumpel der Ghostbusters ist. Im Haupt-quartier von Prime Evil entbrennt ein wilder Kampf ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghostbusters
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren