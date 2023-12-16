Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghostbusters

Das ist kein Alien

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 44vom 16.12.2023
Das ist kein Alien

Das ist kein AlienJetzt kostenlos streamen

Ghostbusters

Folge 44: Das ist kein Alien

22 Min.Folge vom 16.12.2023Ab 6

Jake Kong Jr., Eddie Spencer Jr. und der Affe Tracy nehmen zusammen mit ihren Freunden den Kampf gegen den skrupellosen Prime Evil auf. Dieser hält die Geisterjäger zusammen mit seinen Gefolgsleuten in Schach.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghostbusters
ProSieben MAXX
Ghostbusters

Ghostbusters

Alle 1 Staffeln und Folgen