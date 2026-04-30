Staffel 3Folge 9vom 30.04.2026
Reisen schwer gemachtJetzt kostenlos streamen
Ghosts
Folge 9: Reisen schwer gemacht
20 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Pete entdeckt eine Kraft, von der er nicht wusste, dass er sie hat - eine Kraft, die ihn seinem Kumpel Jay näher bringt (und ihn gleichzeitig von ihm entfremdet).
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Ghosts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Paranormal, Fantasie, Comedy, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Comedy Central & © Season 3: Comedy Central Germany