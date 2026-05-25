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Ghosts

Comedy CentralStaffel 4Folge 16vom 25.05.2026
St. Hetty's Day

St. Hetty's DayJetzt kostenlos streamen

Ghosts

Folge 16: St. Hetty's Day

20 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

Jay lädt seinen Cousin Sunil zum St. Patrick's Day ein, sehr zum Ärger von Hetty. Überraschend erwachen ihre Geisterkräfte durch die Situation. Hetty kann ihre neuen Fähigkeiten nicht kontrollieren und verursacht unbeabsichtigt Chaos im ganzen Haus.

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