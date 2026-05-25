Staffel 4Folge 16vom 25.05.2026
St. Hetty's DayJetzt kostenlos streamen
Ghosts
Folge 16: St. Hetty's Day
20 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12
Jay lädt seinen Cousin Sunil zum St. Patrick's Day ein, sehr zum Ärger von Hetty. Überraschend erwachen ihre Geisterkräfte durch die Situation. Hetty kann ihre neuen Fähigkeiten nicht kontrollieren und verursacht unbeabsichtigt Chaos im ganzen Haus.
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Ghosts
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Genre:Sitcom, Paranormal, Fantasie, Comedy, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany