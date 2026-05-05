Staffel 4Folge 2vom 05.05.2026
Sohnemann SamJetzt kostenlos streamen
Ghosts
Folge 2: Sohnemann Sam
20 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Als Sams Vater Woodstone besucht, stellt Patience die Vater-Tochter-Beziehung der beiden auf die Probe. Isaac muss mit den Nachwirkungen seiner Trennung von Nigel fertig werden. Thor und Flower stehen vor einer unangenehmen Situation mit Nancy.
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Ghosts
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Paranormal, Fantasie, Comedy, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany