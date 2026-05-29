Staffel 4Folge 20vom 29.05.2026
Ich weiß, was du vor 37 Sommern getan hastJetzt kostenlos streamen
Ghosts
Folge 20: Ich weiß, was du vor 37 Sommern getan hast
20 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Sam und Jay möchten mit einer Benefizveranstaltung den Bürgermeister beeindrucken, um sich einen Gefallen zu sichern. Doch der Plan droht zu scheitern, als einer der Geister eine überraschende Verbindung zu dem Politiker offenbart.
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Ghosts
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Genre:Sitcom, Paranormal, Fantasie, Comedy, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany