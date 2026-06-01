Staffel 4Folge 21vom 01.06.2026
KyleJetzt kostenlos streamen
Ghosts
Folge 21: Kyle
20 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
In Woodstone taucht plötzlich ein junger Mann auf, der genauso wie Sam, die Geister sehen und mit ihnen sprechen kann. Das bringt das fragile Gleichgewicht unter den Geistern gehörig durcheinander. Besonders Trevor fühlt sich bedroht.
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Ghosts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Paranormal, Fantasie, Comedy, Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany