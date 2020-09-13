Giadas beste Familienrezepte
Folge vom 13.09.2020: Die Übernachtungsparty
21 Min.Folge vom 13.09.2020
Full House bei Familie De Laurentiis! Da Giadas Nichten und Neffen bei ihnen übernachten, bereitet die Köchin und TV-Moderatorin ein tolles Kindermenü zu. Es gibt Pizza di Rotelle, eine Frittata aus Erbsen und Nudeln, die wie eine Pizza aussieht. Dazu macht Giada knusprige Hähnchen-Nuggets mit Zitronen-Dip. Himmlisch lecker ist auch der Erdbeer-Kakao mit Schoko-Brezel-Sticks.
