Giadas beste Familienrezepte

Köstliches Diner Food

HGTVFolge vom 13.09.2020
Köstliches Diner Food

Köstliches Diner FoodJetzt kostenlos streamen

Giadas beste Familienrezepte

Folge vom 13.09.2020: Köstliches Diner Food

21 Min.Folge vom 13.09.2020

Giada De Laurentiis präsentiert ihre Gourmet-Variante eines klassischen Diner-Menüs. Ihre Gourmet-Burger bestehen aus Lamm- und Rinderhack, Knoblauchmayo, eingelegten Zucchini und Käsecracker zwischen einem leckeren Bun. Dazu gibt es Aubergine-Parmesan-Pommes mit Basilikumketchup und Mini-Cupcake-Milchshakes.

