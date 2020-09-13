Giadas beste Familienrezepte
Folge vom 13.09.2020: Köstliches Diner Food
21 Min.Folge vom 13.09.2020
Giada De Laurentiis präsentiert ihre Gourmet-Variante eines klassischen Diner-Menüs. Ihre Gourmet-Burger bestehen aus Lamm- und Rinderhack, Knoblauchmayo, eingelegten Zucchini und Käsecracker zwischen einem leckeren Bun. Dazu gibt es Aubergine-Parmesan-Pommes mit Basilikumketchup und Mini-Cupcake-Milchshakes.
