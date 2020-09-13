Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giadas beste Familienrezepte

Happy Halloween

HGTVFolge vom 13.09.2020
Happy Halloween

Giadas beste Familienrezepte

Folge vom 13.09.2020: Happy Halloween

21 Min.Folge vom 13.09.2020

Es ist Halloween und der Garten der TV-Köchin Giada De Laurentiis wird zum Schlaraffenland! Zu den gruseligen Leckereien gehören Cheesecake-Muffins mit Bacon, die Bällchen aus Feige und Mandelbutter werden in Schokolade getaucht und halloweenmäßig verziert. Und auch Giadas Hexenfinger-Cookies sind zum Fürchten gut.

