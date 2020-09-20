Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giadas beste Familienrezepte

HGTVFolge vom 20.09.2020
Folge vom 20.09.2020: Casino-Snacks

21 Min.Folge vom 20.09.2020

Nach einem lustigen Abend im Casino mit ihrem Mann Todd, beschließt Giada De Laurentiis einen Casino-Abend zuhause zu organisieren. Was dabei nicht fehlen darf? Köstliches Essen! Auf der heimischen Speisekarte stehen Hummer-Risotto-Arancini, Crostini mit pochierten Feigen und Ziegenkäse und zum Dessert Mandarinen-Sorbet mit Vanillesahne und kandierten Pistazien.

