Giadas beste Familienrezepte

Folge vom 06.12.2020
Giadas beste Familienrezepte

21 Min.Folge vom 06.12.2020

Desserts zum Dahinschmelzen: Giada De Laurentiis widmet sich köstlichen Nachspeisen - und zwar in besonders ausgefallenen Varianten. Es gibt Espresso-Kuchen mit toskanischer Likör-Buttercreme - bei dem jeder Bissen ein himmlischer Genuss ist. Und auch ihre Walnuss-Rosmarin-Tarte mit Orangencreme kommt immer gut an!

