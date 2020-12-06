Wohlfühlessen mit FreundinnenJetzt kostenlos streamen
Giadas beste Familienrezepte
Folge vom 06.12.2020: Wohlfühlessen mit Freundinnen
21 Min.Folge vom 06.12.2020
Für einen Soulfood-Lunch mit Freundinnen im Garten bereitet Giada De Laurentiis einen leichten und herzhaften Emmer-Palmkohl-Salat, Mandel-Pfirsich-Toast mit Mandelmus und saftigen Früchten sowie Karottenscheiben mit cremigem Erbsenpesto zu. On top verrät die Moderatorin eine tolle Idee für ein DIY-Gastgeschenk.
