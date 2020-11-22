Giadas beste Familienrezepte
Folge vom 22.11.2020: Süße Halloween-Snacks
21 Min.Folge vom 22.11.2020
Es ist Halloween und Giada verwandelt den Garten für ihre Tochter Jade und ihre Freunde zum Kürbisparadies. Für die Halloween-Party bereitet die Köchin verschiedene Halloween-Snacks mit Erfolgsgarantie zu. Neben Schoko-Mandel-Kirsch-Konfekt gibt es teuflisch leckere Karamell-Äpfel mit weißer Schokolade und italienische Donuts im Halloween-Kostüm. Der Apfelsaft mit Orangengewürz wird zu einem leckeren Trank für kleine Geister und Kobolde.
