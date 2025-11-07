Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Showdown im Dschungel

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 6vom 07.11.2025
Showdown im Dschungel

Showdown im DschungelJetzt kostenlos streamen

Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Folge 6: Showdown im Dschungel

42 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Von ortsansässigen Fischern erfahren Cyril Chauquet und sein Team von einer abgelegenen Lagune mitten im Dschungel, in der sich die Raubfische gerne aufhalten. Der Weg dorthin steckt jedoch voller Gefahren und übelgelaunter Dschungel-Lebewesen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Alle 3 Staffeln und Folgen