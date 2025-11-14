Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 8: Dickkopf gesucht
45 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Die Gegend, in der Cyril Chauquet und sein Team nach der seltenen Dickkopf-Stachelmakrele suchen, ist voll von hungrigen Haien, so dass sie beschließen, eine entlegene Insel namens Eiao anzusteuern. Auch dort warten einige Gefahren auf die Mannschaft.
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Tiere
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.