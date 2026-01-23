Duell mit dem BarrakudaJetzt kostenlos streamen
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 1: Duell mit dem Barrakuda
42 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Cyril Chauquet und sein Team stürzen sich in eine gefährliche, actiongeladene Mission, bei der das Adrenalin durch die Adern pumpt: In Guinea-Bissau an der afrikanischen Westküste machen sie sich auf die Suche nach dem Großen Barrakuda und dem Raubfisch Cubera Snapper. Zunächst hilft jedoch das gesamte Dorf dabei, das Boot der Abenteurer ins Wasser zu bekommen.
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Tiere
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.