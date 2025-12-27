Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 2: Hai-Noon
43 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Cyril Chauquet und sein Team stürzen sich in eine gefährliche, actiongeladene Mission, bei der das Adrenalin durch die Adern pumpt: Ein gefährlicher Bullenhai treibt die Abenteurer in seichte Gewässer voller Krokodile und Nilpferde, die über die Ruhestörung nicht amüsiert sind.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.