Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 4: Afrikas rote Riesen
42 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Cyril und die Crew erfahren von einem geheimen Angelplatz, den die Einheimischen jedoch meiden, da er zu abgelegen und gefährlich ist. Vorbei an wütenden Nilpferden, durch Flüsse voller Stachelrochen und nach einem abenteuerlichen Tauchgang, bekommt Cyril den seltenen Raubfisch Cubera Snapper endlich zu Gesicht.
