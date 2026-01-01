Zum Inhalt springenBarrierefrei
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur

Afrikas rote Riesen

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 4vom 09.01.2026
Afrikas rote Riesen

Folge 4: Afrikas rote Riesen

42 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Cyril und die Crew erfahren von einem geheimen Angelplatz, den die Einheimischen jedoch meiden, da er zu abgelegen und gefährlich ist. Vorbei an wütenden Nilpferden, durch Flüsse voller Stachelrochen und nach einem abenteuerlichen Tauchgang, bekommt Cyril den seltenen Raubfisch Cubera Snapper endlich zu Gesicht.

