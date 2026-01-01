Moturo-Jagd mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 6: Moturo-Jagd mit Hindernissen
42 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Heftige Stürme sorgen für überflutete Flussufer. Ein wackeliger Schlepper soll das Team über das Wasser führen, um es in die Nähe des begehrten Moturo-Giganten zu bringen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Tiere
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.