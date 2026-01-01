Dinosaurier am Ende der WeltJetzt kostenlos streamen
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Folge 8: Dinosaurier am Ende der Welt
43 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Auf der Jagd nach dem riesigen Süßwasserfisch Arapaima, muss sich Cyril eine besondere Taktik einfallen lassen.
Giganten unter Wasser - Riesenfischen auf der Spur
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Tiere
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.