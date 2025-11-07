Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

Die Abschlussfeier

sixxStaffel 7Folge 21vom 07.11.2025
Die Abschlussfeier

Gilmore Girls

Folge 21: Die Abschlussfeier

40 Min.Folge vom 07.11.2025

Rory hat es geschafft! Das Examen ist bestanden und nun kann sie sich auf eine rauschende Abschlussfeier freuen, die ihre Großeltern für sie organisieren. Logan nimmt auf der Party all seinen Mut zusammen und macht Rory einen Antrag. Ohne ihm eine Antwort zu geben, zieht sich Rory mit ihm zurück und teilt ihm ihre Gefühle unter vier Augen mit.

