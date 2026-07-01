Gilmore Girls
Folge 11: Auf den Hund gekommen
43 Min.Folge vom 01.07.2026
Ein zugelaufener Hund hält Richard und Emily auf Trab. Emily ist zwar zunächst sehr vorsichtig, doch mit der Zeit wächst ihr der Vierbeiner sehr ans Herz und sorgt gleichzeitig dafür, dass sich die Kommunikation mit ihrem Mann verbessert und die beiden sich sogar näherkommen. Unterdessen hat Christopher eine traurige Nachricht zu verkünden ...
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH