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Gilmore Girls

Hochzeit in Moll

Staffel 5Folge 13vom 01.07.2026
Hochzeit in Moll

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Gilmore Girls

Folge 13: Hochzeit in Moll

43 Min.Folge vom 01.07.2026

Emily und Richard erneuern ihr Eheversprechen mit einem rauschenden Fest. Auch Logan ist eingeladen und bringt eine hübsche junge Frau mit. Rory spürt, wie die Eifersucht in ihr hochsteigt. Luke hat es indes auch nicht leicht - Richard und Emily behandeln ihn wie Luft. Außerdem lassen sie Lorelais Ex-Mann Christopher wissen, dass sie ihn für die bessere Partie halten und er gefälligst zu Lorelai zurückkehren soll.

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