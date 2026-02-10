Gilmore Girls
Folge 14: Wahltag
41 Min.Folge vom 10.02.2026
Luke ist seit der Feier von Emily und Richard nicht gut auf Lorelai zu sprechen und zieht sich zurück. Lorelai versucht alles, um ihn zum Sprechen zu bewegen. Als er schließlich das Wort an sie richtet, bricht ihre Welt zusammen. Unterdessen kommen sich Logan und Rory immer näher. Doch der nächste gemeinsame Abend verläuft nicht ganz nach Rorys Vorstellungen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH