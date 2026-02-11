Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

So ein Theater!

sixxStaffel 5Folge 15vom 11.02.2026
So ein Theater!

Gilmore Girls

Folge 15: So ein Theater!

43 Min.Folge vom 11.02.2026

Wochen vor ihrer Trennung haben Lorelai und Luke vereinbart, bei den Vorbereitungen einer Theateraufführung der Schule zu helfen. Luke ist bereits vor Ort, doch Lorelai zieht es vor, von zuhause aus zu arbeiten. Wutentbrannt stattet Luke ihr einen Besuch ab und es kommt zu einem bitteren Streit. Unterdessen nimmt Marty all seinen Mut zusammen und gesteht Rory, dass er in sie verliebt ist ...

sixx
