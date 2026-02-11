Gilmore Girls
Folge 15: So ein Theater!
43 Min.Folge vom 11.02.2026
Wochen vor ihrer Trennung haben Lorelai und Luke vereinbart, bei den Vorbereitungen einer Theateraufführung der Schule zu helfen. Luke ist bereits vor Ort, doch Lorelai zieht es vor, von zuhause aus zu arbeiten. Wutentbrannt stattet Luke ihr einen Besuch ab und es kommt zu einem bitteren Streit. Unterdessen nimmt Marty all seinen Mut zusammen und gesteht Rory, dass er in sie verliebt ist ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Gilmore Girls
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie, Romanze
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH