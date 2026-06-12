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Gilmore Girls

Dicke Luft

ATV 2Staffel 5Folge 16vom 12.06.2026
Dicke Luft

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Gilmore Girls

Folge 16: Dicke Luft

43 Min.Folge vom 12.06.2026

Lorelai hat Liebeskummer und Rory ist stinksauer auf ihre Großmutter. Schließlich ist Emily schuld daran, dass sich Luke und Lorelai getrennt haben. Nachdem sie sich die Sache noch einmal durch den Kopf gehen lässt, fährt Emily reumütig zu Luke und verspricht ihm, sich von nun an nicht mehr in seine Beziehung einzumischen. Darauf hat Luke gewartet - leichten Herzens macht er sich auf den Weg zu Lorelai.

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