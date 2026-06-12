Gilmore Girls
Folge 16: Dicke Luft
43 Min.Folge vom 12.06.2026
Lorelai hat Liebeskummer und Rory ist stinksauer auf ihre Großmutter. Schließlich ist Emily schuld daran, dass sich Luke und Lorelai getrennt haben. Nachdem sie sich die Sache noch einmal durch den Kopf gehen lässt, fährt Emily reumütig zu Luke und verspricht ihm, sich von nun an nicht mehr in seine Beziehung einzumischen. Darauf hat Luke gewartet - leichten Herzens macht er sich auf den Weg zu Lorelai.
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Gilmore Girls
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Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH