Gilmore Girls
Folge 18: Der Traum vom Haus
42 Min.Folge vom 16.02.2026
Rory ist frustriert, dass sich Logan nicht für sie entscheiden will und spült ihren Kummer gemeinsam mit Paris und Lane mit einer Flasche Hochprozentigem hinunter. Unterdessen gibt Lorelai der Reporterin einer Zeitschrift ein Interview und macht ihrem Frust über ihre Mutter Luft. Kurz darauf bereut sie ihre Aussagen. Kann sie sie noch rechtzeitig zurücknehmen, bevor das Magazin in den Druck geht?
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Gilmore Girls
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH