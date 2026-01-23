Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

Ein Brief mit Folgen

Staffel 5Folge 2vom 23.01.2026
Ein Brief mit Folgen

Folge 2: Ein Brief mit Folgen

40 Min.Folge vom 23.01.2026

Rory und Emily genießen ihre gemeinsame Zeit in Europa. Rory ist jedoch mit den Gedanken oft bei Dean und verfasst einen Brief, den Lorelai ihm übergeben soll. Unglücklicherweise gerät er in Lindsays Hände und Dean kann sich auf etwas gefasst machen. Als die ahnungslose Rory wieder zurück in der Heimat ist, wendet sich Dean von ihr ab.

