Gilmore Girls
Folge 2: Ein Brief mit Folgen
40 Min.Folge vom 23.01.2026
Rory und Emily genießen ihre gemeinsame Zeit in Europa. Rory ist jedoch mit den Gedanken oft bei Dean und verfasst einen Brief, den Lorelai ihm übergeben soll. Unglücklicherweise gerät er in Lindsays Hände und Dean kann sich auf etwas gefasst machen. Als die ahnungslose Rory wieder zurück in der Heimat ist, wendet sich Dean von ihr ab.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH