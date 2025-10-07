Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

Das perfekte Paar

Staffel 5Folge 20vom 07.10.2025
Das perfekte Paar

Gilmore Girls

Folge 20: Das perfekte Paar

43 Min.Folge vom 07.10.2025

Als Richard und Emily von der Beziehung zwischen Rory und Logan erfahren, sind sie hellauf begeistert. Logan scheint in ihren Augen die perfekte Partie für ihre Enkeltochter zu sein. Sofort wollen sie ein gemeinsames Abendessen organisieren. Unterdessen erhält Lorelai ein interessantes Job-Angebot, für das sie ihr Leben in Stars Hollow aufgeben müsste.

Gilmore Girls
Gilmore Girls

Gilmore Girls

