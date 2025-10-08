Gilmore Girls
Folge 21: Kurzschluss
43 Min.Folge vom 08.10.2025
Obwohl Lorelai die Zeitung informiert hat, die Passagen des Interviews, in dem sie über ihre Mutter schimpft, nicht zu veröffentlichen, wurden diese abgedruckt. Nun ist der mühsam wieder aufgebaute Familienfrieden passé. Rory bekommt unterdessen den ersten Dämpfer in ihrer jungen Journalisten-Laufbahn: Ihr Chef bezeichnet sie als talentfrei.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gilmore Girls
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH