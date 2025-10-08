Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

sixxStaffel 5Folge 21vom 08.10.2025
Folge 21: Kurzschluss

43 Min.Folge vom 08.10.2025

Obwohl Lorelai die Zeitung informiert hat, die Passagen des Interviews, in dem sie über ihre Mutter schimpft, nicht zu veröffentlichen, wurden diese abgedruckt. Nun ist der mühsam wieder aufgebaute Familienfrieden passé. Rory bekommt unterdessen den ersten Dämpfer in ihrer jungen Journalisten-Laufbahn: Ihr Chef bezeichnet sie als talentfrei.

