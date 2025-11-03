Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

Auszeit

ATV 2Staffel 5Folge 22vom 03.11.2025
43 Min.Folge vom 03.11.2025

Rory steckt in einer Sinnkrise: Ihr Chef Mitchum, von dem sie beruflich sehr viel hält, teilt ihr mit, dass sie kein journalistisches Talent habe. Lorelai weiß jedoch, dass Mitchum ein ungerechter Egozentriker ist und versucht Rory damit zu beschwichtigen. Die ist von seiner Aussage jedoch so betroffen, dass sie beschließt, eine Auszeit vom Studium zu nehmen und ihre Zukunftspläne neu zu überdenken. Lorelai will das mit allen Mitteln verhindern.

