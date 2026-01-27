Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gilmore Girls

Staffel 5Folge 4vom 27.01.2026
Folge 4: Wahlkampf

43 Min.Folge vom 27.01.2026

Rory spricht sich mit Dean aus - im Haus seiner Mutter, die die beiden wie Teenager behandelt. Hinzu kommt, dass Deans Reaktion ziemlich unreif ist. Es folgt eine heftige Auseinandersetzung und Rory ist sich ihrer Gefühle zu ihm nicht mehr sicher.

