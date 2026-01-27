Gilmore Girls
Folge 4: Wahlkampf
43 Min.Folge vom 27.01.2026
Rory spricht sich mit Dean aus - im Haus seiner Mutter, die die beiden wie Teenager behandelt. Hinzu kommt, dass Deans Reaktion ziemlich unreif ist. Es folgt eine heftige Auseinandersetzung und Rory ist sich ihrer Gefühle zu ihm nicht mehr sicher.
