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Gilmore Girls

Katerstimmung

sixxStaffel 5Folge 8vom 24.06.2026
Katerstimmung

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Gilmore Girls

Folge 8: Katerstimmung

43 Min.Folge vom 24.06.2026

Luke hat sich die größte Mühe gegeben, ein feines Abendessen für Lorelai zu zaubern. Der gemeinsame Abend verläuft anders als geplant, als plötzlich ein frustrierter T.J. vor der Tür steht. Unterdessen veranstalten Emily und Richard eine Party, auf der Rory junge Männer aus gutem Hause kennenlernen soll, um Dean zu vergessen. Rory verlässt die Feier genervt an der Seite von Logan und Dean trifft eine traurige Entscheidung.

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