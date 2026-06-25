Gilmore Girls
Folge 9: Auf Männerfang
43 Min.Folge vom 25.06.2026
Lorelai und Rory hoffen, dass es zwischen Emily und Richard zu einer Versöhnung kommt. Emily bleibt jedoch stur - für sie ist die Trennung endgültig und sie freut sich darauf, neue Männer kennenzulernen. Unterdessen treffen sich Lorelai und Christopher zum Mittagessen im Hotel. Luke erfährt erst danach von dem Ereignis und bemüht sich schwer, nicht eifersüchtig zu sein.
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Gilmore Girls
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:US, 2000
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH