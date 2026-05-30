Glanz und Elend: Marilyn Monroe & Elizabeth TaylorJetzt kostenlos streamen
Glanz und Elend: Marilyn Monroe & Elizabeth Taylor
Folge 636: Glanz und Elend: Marilyn Monroe & Elizabeth Taylor
45 Min.Folge vom 30.05.2026
Zwei Filme, zwei Diven, zwei Desaster: "Cleopatra" mit Elizabeth Taylor und "Something's Got to Give" mit Marilyn Monroe stehen für die Abgründe Hollywoods. Während "Cleopatra" Budget und Zeitrahmen sprengt sowie Taylor eine Affäre mit Richard Burton beginnt, bleibt Monroes Film nach ihrem Tod unvollendet. Bildquelle: ORF/Poorhouse International Ltd/20th Century Fox/Everett Collection
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Glanz und Elend: Marilyn Monroe & Elizabeth Taylor
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