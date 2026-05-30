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Glanz und Elend: Marilyn Monroe & Elizabeth Taylor

Glanz und Elend: Marilyn Monroe & Elizabeth Taylor

ORF IIIStaffel 1Folge 636vom 30.05.2026
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Glanz und Elend: Marilyn Monroe & Elizabeth Taylor

Folge 636: Glanz und Elend: Marilyn Monroe & Elizabeth Taylor

45 Min.Folge vom 30.05.2026

Zwei Filme, zwei Diven, zwei Desaster: "Cleopatra" mit Elizabeth Taylor und "Something's Got to Give" mit Marilyn Monroe stehen für die Abgründe Hollywoods. Während "Cleopatra" Budget und Zeitrahmen sprengt sowie Taylor eine Affäre mit Richard Burton beginnt, bleibt Monroes Film nach ihrem Tod unvollendet. Bildquelle: ORF/Poorhouse International Ltd/20th Century Fox/Everett Collection

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