Freundschaft, Flammen und freier FallJetzt kostenlos streamen
Global Gladiators
Folge 4: Freundschaft, Flammen und freier Fall
114 Min.Folge vom 22.06.2017Ab 12
Die "Global Gladiators" spielen diese Woche das bislang vielleicht spektakulärste Spiel. Mitten im Ugab-Tal in Namibia fahren die Gladiatoren auf einer Mini-Achterbahn dem Abgrund entgegen. Adrenalin pur! Wer fliegt bei diesem Spiel in die Tiefe? In Team Blau spielen Nadine Angerer, Oliver Pocher, Mario Galla und Pietro Lombardi die "Free Fall"-Challenge. Team Rot (Lilly Becker und Raúl Richter) kämpft dagegen nur noch zu zweit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Global Gladiators
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben