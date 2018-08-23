Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 1vom 23.08.2018
96 Min.Folge vom 23.08.2018Ab 12

Acht Prominente reisen in einem ausgebauten Frachtcontainer quer durch das Land des Lächelns. In spektakulären Challenges müssen sich die "Gladiatoren" beweisen: Welcher Promi hat die nötige Nervenstärke und wird "Global Gladiator" 2018?

