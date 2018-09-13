Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Global Gladiators

Mega-Beef und Testosteron-Alarm

ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 13.09.2018
Mega-Beef und Testosteron-Alarm

Mega-Beef und Testosteron-AlarmJetzt kostenlos streamen

Global Gladiators

Folge 3: Mega-Beef und Testosteron-Alarm

104 Min.Folge vom 13.09.2018Ab 12

Hoch hinaus geht es für die Promis in der Metropole Bangkok: Bei "Hang Over" gewinnt das Teampaar, das sich am längsten an den Händen festhält - ehe der Partner in die Tiefe stürzt ? Eine Tuk Tuk-Fahrt, die ist lustig? Heute wartet auf die Promis ein wilder Rodeo-Ritt - auf dem Dach eines Tuk Tuks. Wer schafft es, sich länger auf dem Gefährt zu halten, während ein Mitglied aus der gegnerischen Mannschaft am Steuer sitzt?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Global Gladiators
ProSieben
Global Gladiators

Global Gladiators

Alle 2 Staffeln und Folgen