Global Gladiators
Folge 3: Zwischen Party und Pannen
110 Min.Folge vom 15.06.2017Ab 12
Die heute alles entscheidende Challenge findet zwischen riesigen Dünenlandschaften statt. Ein Team fährt kleine, ferngesteuerte Autos. Das andere Team sitzt in einem Monstertruck und muss die Mini-Trucks überfahren. Mit Karacho machen sich die Teams ans Werk - und zerstören insgesamt 19 Mini-Trucks ...
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben