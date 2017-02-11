GO! Das Motormagazin vom 12.02.2017Jetzt kostenlos streamen
GO! Das Motormagazin
Folge 42: GO! Das Motormagazin vom 12.02.2017
23 Min.Folge vom 11.02.2017Ab 6
Tom testet den Skoda Kodiaq auf Mallorca / Dacia Sandero: Facelift Vorstellung in Split / Volkswagen Amarok: Ronny testet auf Schnee und Eis in den Alpen / Virtuelle Probefahrt bei „Das Weltauto“: Tom wirft einen Blick in die Zukunft des Autokaufs / Seat Ateca: Ronny testet den spanischen SUV im Gelände.
