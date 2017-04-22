GO! Das Motormagazin vom 23.04.2017Jetzt kostenlos streamen
GO! Das Motormagazin
Folge 112: GO! Das Motormagazin vom 23.04.2017
26 Min.Folge vom 22.04.2017Ab 6
Die Jungs von GO! machen sich Gedanken ums Rad! Und zwar mit einem Fahrradträger fürs Auto! Außerdem wird der neuen Elektromobilität auf den Grund gegangen und ein echter Alltagstest mit einem Renault Zoe durchgeführt. Und GO! wirft einen Blick auf den Alltag von Ferrari Formel 1 Legende Kimi Räkkonen!
