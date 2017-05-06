GO! Das Motormagazin vom 07.05.2017Jetzt kostenlos streamen
GO! Das Motormagazin
Folge 126: GO! Das Motormagazin vom 07.05.2017
26 Min.Folge vom 06.05.2017Ab 6
Tom war mit dem VW Golf R auf der Rennstrecke. Ausserdem trifft das GO! Team den Naturrodler Thomas Kammerlander und stellt sich am Steuer eines 200.000 Euro Mercedes heikle Fragen.
Produktion:AT, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen