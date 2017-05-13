GO! Das Motormagazin vom 14.05.2017Jetzt kostenlos streamen
Folge 133: GO! Das Motormagazin vom 14.05.2017
27 Min.Folge vom 13.05.2017Ab 6
Das GO! Team wird elektrisch und zwar mit dem Opel Ampere-e und dem e-Golf von Volkswagen. Außerdem treffen sie auf Ausnahm Künstler Julian Epok und den neuen Audi Q5.
