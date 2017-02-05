GO! Das Motormagazin vom 05.02.2017Jetzt kostenlos streamen
GO! Das Motormagazin
Folge 35: GO! Das Motormagazin vom 05.02.2017
26 Min.Ab 6
Die Vienna Autoshow 2017 war wieder das absolute Highlight und der perfekte Start für die heimische Automobilszene. 40 Automarken zeigten nicht nur rund 400 oft brandneue Modelle, sondern punkteten mit Premieren, präsentierten Conceptcars und erlaubten einen Blick in ihre Hexenküchen für alternative und energiesparende Antriebe.
Produktion:AT, 2002
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
