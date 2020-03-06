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GO! Spezial

GO! Spezial vom 06.03.2020

Staffel 2021Folge 66
GO! Spezial vom 06.03.2020

GO! Spezial vom 06.03.2020 Jetzt kostenlos streamen

GO! Spezial

Folge 66: GO! Spezial vom 06.03.2020

5 Min.Ab 6

GO! Spezial" gibt einen umfassenden und intimen Einblick in alle Themenbereiche der modernen Mobilität. Immer hautnah am Geschehen und am Puls der Zeit. Ob autonomes Fahren aus Japan oder auch Highspeed Elektroautos aus der marokkanischen Wüste: "GO! Spezial" informiert, regt auf und unterhält! Dabei reist "GO! Spezial" von fernen Destinationen bis hin zur heimischen Garage und bleibt immer nah an Österreich und den Menschen.

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