DMAXFolge vom 16.09.2020
45 Min.Folge vom 16.09.2020Ab 6

Dave Turin hat in Nordamerika endlich einen passenden Schürfspot gefunden. Bei den ersten Testläufen lagen in der Birdseye-Mine zwischen zweieinhalb und drei Gramm Edelmetall in jeder Pfanne. Das lässt auf eine Ausbeute von bis zu 17 Dollar pro Kubikmeter Erdreich hoffen. Aber die Winter im Bundesstaat Montana sind hart, dementsprechend kurz ist die Saison. Damit sich der Aufwand am Ende bezahlt macht, muss das Equipment spätestens in zwei Wochen einsatzbereit sein. Deshalb bringt das Team umgehend ein Förderband und eine Waschrinne in Stellung.

